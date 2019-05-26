GÜNCELLEME - Düzce'de yolcu otobüsü traktörle çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, kara yolunun Ankara istikameti Taşaltı mevkisinde, İstanbul'dan Hatay'a giden A.E. yönetimindeki 31 AAF 769 plakalı yolcu otobüsü, M.A'nın kullandığı 14 AB 476 plakalı traktör tarafından çekilen, traktör ustası Habil İpekçioğlu'nun idaresindeki plakasız traktörün römorkuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs bankete vurdu, arızalı traktörün sürücüsü İpekçioğlu ise yol kenarına savruldu.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, İpekçioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan traktör sürücüsü M.A. ile otobüs şoförü A.E. ve 10 yolcu, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi kaldırıldı, bazı yolculara ayakta tedavi uygulandı.



Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bu arada hayatını kaybeden İpekçioğlu'nun yakınları, kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer yolcuların bagajlarını alarak yol kenarında bekledikleri görüldü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Düzce'de Yolcu Otobüsü Traktörle Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı

Kayseri'de 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti

Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Eşref Kolçak, Hayatını Kaybetti

Akıncı İHA İçin Geri Sayım Başladı!