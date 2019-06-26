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GÜNCELLEME - Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı

1 saat önce

EDİRNE(AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

GÜNCELLEME - Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı, System.String[]
EDİRNE(AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Artezyen Caddesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç duvara çarptı.

Kazada 10 düzensiz göçmen öldü, 30 kişi yaralandı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp olay yerine giderek bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:25 Kaynak: AA
Meriç, Edirne, Güncel
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