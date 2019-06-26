GÜNCELLEME - Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı
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EDİRNE(AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:25 Kaynak: AA
EDİRNE(AA) - Edirne
'nin Meriç
ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Artezyen Caddesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç duvara çarptı.
Kazada 10 düzensiz göçmen öldü, 30 kişi yaralandı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp
olay yerine giderek bilgi aldı.
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