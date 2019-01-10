Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Edirne'de Ormanlık Alanda Kesik Kol Bulundu

Güncelleme - Edirne'de Ormanlık Alanda Kesik Kol Bulundu

1 saat önce

Keşan ilçesindeki ormanlık alanda, gazeteye sarılı kesik kadın kolu bulundu.

Güncelleme - Edirne'de Ormanlık Alanda Kesik Kol Bulundu, System.String[]
Keşan ilçesindeki ormanlık alanda, gazeteye sarılı kesik kadın kolu bulundu.


Alınan bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi'ndeki ormanlık alana kozalak toplamaya giden bir kişinin, ağaçların altında gazete kağıdına sarılı kesik kol bulduğunu ihbar etmesi üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.


Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, omuz başından kesik kolun yetişkin bir kadına ait olduğunu tespit etti.


Kesik kol, savcının incelemesinin ardından, İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Parmak izi incelemesinde, kesik kolun Didem Uslu'ya ait olduğu belirlendi.

Soruşturma Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çok yönlü olarak sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:37 Kaynak: AA

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