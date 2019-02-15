Güncelleme - Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu

Edirne
'de, yurt dışından getirilen 250 kilogram uyuşturucuyu İstanbul
'a götürmek isterken yakalanan 3'ü Afganistan
uyruklu 7 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından temin edilerek Meriç
Nehri üzerinden kente getirilen uyuşturucunun, İstanbul'a sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis
ekipleri takibe aldıkları 4 aracı Havsa
ilçesi yakınlarında durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 250 kilogram skunk ele geçirildi.
Operasyonda 3'ü Afganistan uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.
Afganistan uyruklu şüphelilerin uyuşturucuyu nehirden geçiren kişiler olduğu öğrenildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.