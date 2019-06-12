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GÜNCELLEME - Elazığ'da kontrolsüz hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı

4 saat önce

Elazığ'ın Maden ilçesinde yolcu treninin kontrolsüz hemzemin geçitte hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

GÜNCELLEME - Elazığ'da kontrolsüz hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Elazığ'ın Maden ilçesinde yolcu treninin kontrolsüz hemzemin geçitte hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sivrice ilçesine bağlı Akbuğday köyündeki elektrik arızası çalışmasından dönen Hakan Küçük idaresindeki 34 FF 0142 plakalı elektrik kurumuna ait hafif ticari araca, Maden ilçesinin Yoncapınar köyü mevkisindeki kontrolsüz hemzemin geçitte, DE 22040 sefer sayılı Güney Ekspresi çarptı.

Kazada, araç yaklaşık 300 metre sürüklendi.

Araçta sıkışan sürücü Küçük ile Hakan Yazar ve Fethi Ahmet Süslü, olay yerine çağrılan AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Küçük, kaldırıldığı Sivrice Toplum Sağlığı Merkezi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan Yazar'ın da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan demiryolu, aracın kaldırılmasıyla tekrar açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:36 Kaynak: AA
Maden, Elazığ, Güncel
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