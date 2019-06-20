Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

Eyüpsultan'da parkta oyun oynarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Onur B'nin cenazesi ailesine teslim edildi.

GÜNCELLEME - Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti, System.String[]
Eyüpsultan'da parkta oyun oynarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Onur B'nin cenazesi ailesine teslim edildi.
Güzeltepe Mahallesi Hüseyin Aksoy Parkı'nda oynayan 12 yaşındaki Onur B, elektrik direğindeki kaçak akıma kapıldı.
Onur B'nin yere düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Onur B'yi ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Onur B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve güvenlik önemleri aldı.

Onur B'nin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kurumdaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Onur B'nin cenazesi Nurtepe Cemevi'ne getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:21 Kaynak: AA
Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de üretilen robot polis ilk devriyesine çıktı Tecavüz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Üniversiteli kızlara cinsel organını gösteren sapıktan iğrenç savunma: Karım gidince boşluğa düştüm Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 16:46:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]