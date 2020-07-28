(Güncelleme) Elindeki tabancayla kendisini vurdu - Son Dakika

Gaziantep'te tartıştığı eşini markete su almaya gönderen şahıs, elindeki tabancayla kendisini vurdu. Şahıs olayın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah erken saatlerde Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'nde 4 nolu sokaktaki bir parkta yaşandı. İddiaya göre, sabah erken saatlerde büfe işletmecisi K. B. (55), tartışma sonrası evden çıkıp yakındaki bir parka gitti. Peşinden gelen eşini markete gönderen K. B.,'nin elinde bulunan tabanca ateş aldı. Silah sesini duyan eşi K. B.'nin yanına koşarken, çevredeki vatandaşlar ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan K. B., özel bir hastaneye kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri ise olay yerini güvenlik şeridiyle çevirdikten sonra geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP