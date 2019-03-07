Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Eminönü'nde Pikap Denize Düştü

Güncelleme - Eminönü'nde Pikap Denize Düştü

1 saat önce

Eminönü'nde denize düşen pikaptaki biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.

Güncelleme - Eminönü'nde Pikap Denize Düştü, System.String[]
Eminönü'nde denize düşen pikaptaki biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sirkeci'de bulunan arabalı vapur iskelesi yakınında bir pikap, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.


İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin yanı sıra, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Araçta bulunan biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.

Vinç yardımıyla denizden çıkarılan pikap olay yerinden götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:06 Kaynak: AA

Eminönü, Güncel
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