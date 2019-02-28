Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Endonezya'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme - Endonezya'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Batı Sumatra eyaletinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 11 kişi yaralandı.

Güncelleme - Endonezya'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Batı Sumatra eyaletinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 11 kişi yaralandı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Pasaman bölgesinin 38 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

BMKG açıklamasında, depremin, Güney Solok, Padang, Painan ve Mukomuko gibi çeşitli bölgelerde de hissedildiği belirtildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Güney Solok'ta 11 kişinin yaralandığını belirtti.

Bölgede 101 binanın zarar gördüğünü ifade eden Nugroho, afetzedeler için yardım çalışmalarına başlandığını söyledi.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki yer sarsıntısı ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:08 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Tanzim Satış Noktalarında İlk Gün 23 Ton Bakliyat Satıldı Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi

Köprü Cezalarının İadesi İçin Son Başvuru Tarihi Bugün Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 10:34:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Endonezya'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]