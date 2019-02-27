Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Endonezya'da Heyelan

Güncelleme - Endonezya'da Heyelan

9 dakika önce

Endonezya'da kaçak altın madeninde çökme sonucu oluşan heyelanda 3 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 43 kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Güncelleme - Endonezya'da Heyelan, System.String[]
Endonezya'da kaçak altın madeninde çökme sonucu oluşan heyelanda 3 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 43 kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Kuzey Sulawesi eyaletinde Bolaang Mongondow bölgesine bağlı Bakan köyünde kaçak işletilen altın madeni ocağındaki çökme sonucu oluşan heyelanda 3 kişinin öldüğünü kaydetti.

Halen yaklaşık 43 kişinin de toprak altında olduğunu tahmin ettiklerini belirten Nugroho, yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 14 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını aktardı.

Öte yandan, toprak altında kalan madencilerin seslerinin duyulduğunu aktaran bölge yetkilileri de zorlu arazi şartları ve düşen büyük kaya parçaları nedeniyle arama faaliyetinin güçlükle yürütüldüğünü bildirdi.

Bölgede, geniş bir ekiple kayıpları arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:12 Kaynak: AA

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