Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme - Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

ANKARA/ Erzincan'ın İliç ilçesinde, 79 yıl önce gerçekleşen ve 33 bin kişinin öldüğü 7,9 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncelleme - Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
ANKARA/ Erzincan'ın İliç ilçesinde, 79 yıl önce gerçekleşen ve 33 bin kişinin öldüğü 7,9 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.36'da Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 12,64 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından hemen çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok." dedi.

Deprem yüzünden bir olumsuzluk olup olmadığına ilişkin araştırmalarının devam ettiğini aktaran Arslantaş, "Olumsuz bir durum yok ancak AFAD ekiplerini bölgeye gönderdik, gerekli kontroller devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Erzincan'da 27 Aralık 1939'da gerçekleşen 7,9 büyüklüğündeki depremde 33 bin kişi ölmüş, 100 binden fazla kişi yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:34 Kaynak: AA

İliç, Erzincan, Güncel
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