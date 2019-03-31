Son Dakika Haberleri: Güncelleme- Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme- Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

ANKARA/ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncelleme- Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
ANKARA/ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.41'de merkez üssü Otlukbeli olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından inceleme çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok." dedi.


Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun olup olmadığına ilişkin araştırmaların devam ettiğini aktaran Arslantaş, "Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yok ancak AFAD ekiplerini bölgeye gönderdik, gerekli kontroller devam ediyor." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:51 Kaynak: AA

AFAD, Otlukbeli, Erzincan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli ve Erzincan'da Deprem Meydana Geldi Oy Kullanırken Depreme Yakalandılar Bakan Dönmez: Enerji Güvenliğiyle İlgili Ülke Genelinde Herhangi Bir Olumsuzluk Yok Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 17:41:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme- Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]