Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Erzincan'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Muhtar Öldü

Güncelleme - Erzincan'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Muhtar Öldü

1 saat önce

Erzincan'ın Tercan ilçesindeki köyde, bir kişinin av tüfeğiyle ateş açtığı araçtaki muhtar hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Güncelleme - Erzincan'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Muhtar Öldü, System.String[]
Erzincan'ın Tercan ilçesindeki köyde, bir kişinin av tüfeğiyle ateş açtığı araçtaki muhtar hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.


Mercan beldesine bağlı Üçpınar köyünden aracıyla belde merkezine giden köy muhtarı Behsat Çakmak ve çobanlık yapan Afganistan uyruklu Muhammet Nuri'ye, köy yolunda kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından av tüfeğiyle saldırı düzenlendi.


Kontrolden çıkan aracın devrildiği saldırıda vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Çakmak ve Nuri, Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Üçpınar köyü muhtar adayı da olan Çakmak, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Saldırıda ağır yaralanan Nuri ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, saldırıyla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Saldırının 31 Mart'taki yerel seçimlerle bağlantısının bulunmadığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:42 Kaynak: AA

Tercan, Erzincan, Güncel
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