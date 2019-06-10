Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Erzincan'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - Erzincan'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü

6 saat önce

Erzincan'da hayvanlarını otlatan çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

GÜNCELLEME - Erzincan'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü, System.String[]
Erzincan'da hayvanlarını otlatan çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Koçyatağı köyünde yıldırım düşmesi sonucu yaylada çobanlık yapan Ali Davut (55) hayatını kaybetti.
Ayrıca açıklamada şunlara yer verildi: "Bugün Erzincan genelinde etkili olan yağışlı hava ile beraber merkeze bağlı Koçyatağı köyünde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz."
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:39 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpeğine araba çarptığını görünce gözyaşlarına boğuldu Emre'ye tuvalet fırçası uzatan kişinin yeni görüntüsü ortaya çıktı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Suriyelilerin plajlara girişi yasaklandı Meteoroloji saat verip vatandaşları uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:07:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Erzincan'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]