Güncelleme - Esed Rejiminin İdlib'e Saldırıları Sürüyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 4 sivil hayatını kaybetti, 17 sivil yaralandı.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 4 sivil hayatını kaybetti, 17 sivil yaralandı.



Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'in Han Şeyhun, Serakib ve Cisir Eş Şuğur ilçelerine, Han es Sübül ve Neyreb köylerine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine, Morik ve Kefer Zita ilçelerine batı kırsalındaki Haviz, Ras El Ayn, Havice köyleri ve Madik Kalesi bölgesine topçu saldırıları gerçekleştiriyor.



İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, rejim güçlerinin İdlib ve Hama ilindeki sivil yerleşimlere aralıklarla yoğun saldırılar düzenlediğini söyledi.



Hac Yusuf, "İdlib'in güneydoğu yerleşimlerine öğle saatlerinden sonra saldırılar düzenleniyor. Saldırılarda Cisir eş Şuğur'da 1, Neyrb'de 2, Han es Sübül'de de 1 olmak üzere toplam 4 kişi yaşamını yitirdi, 17 sivil yaralandı." dedi.



Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içinde yer alan ilçedeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 109 sivil hayatını kaybetti, 327'dan fazla sivil yaralandı.



Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarını aralıklarla sürdürüyor. Astana anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.



Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018 tarihinde çekmişti.

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