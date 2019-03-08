Son Dakika Haberleri: Güncelleme-Esenyurt'ta Patlama

Güncelleme-Esenyurt'ta Patlama

1 saat önce

Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlama, 5 araç ve çevredeki binalarda hasara yol açtı.

Güncelleme-Esenyurt'ta Patlama, System.String[]
Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlama, 5 araç ve çevredeki binalarda hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi 8.Sokak'taki bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemeye göre, gaz sıkışmasının yol açtığı patlamada, ölen ve yaralanan olmazken 5 araç ve çevredeki binalarda hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi, sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekti.

Olay yerine gelen yetkililer, bina ve araçlarda hasar tespit çalışmalarına başladı.

Mahalle Muhtarı Murat Cambaz, olayda ölü ve yaralı olmadığını belirterek, "Doğal gazdan kaynaklı patlama olduğu düşünülüyor. Yaklaşık 15-20 ev ile bazı araçlar hasar gördü. Gerekli kurumların da şu anda hasar tespit sonucunu bekliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:13 Kaynak: AA

Esenyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esenyurt'ta Bir Lokantada Patlama Meydana Geldi, Ortalık Savaş Alanına Döndü Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevk Edildi

Eşeğin Sütünü de Sütünden Elde Ettiği Sabunları da Satıyor Eminönü'de Denize Uçan Otomobilin Görüntüleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 10:25:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme-Esenyurt'ta Patlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]