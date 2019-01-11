Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Eşini ve Kayınvalidesini Vurdu

Güncelleme - Eşini ve Kayınvalidesini Vurdu

54 dakika önce

Malatya'da bir kişi, boşanmak üzere olduğu iddia edilen eşiyle kayınvalidesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Güncelleme - Eşini ve Kayınvalidesini Vurdu, System.String[]
Malatya'da bir kişi, boşanmak üzere olduğu iddia edilen eşiyle kayınvalidesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Ümit G. (38), merkez Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde ayrı yaşadığı eşi Sibel G'nin (30) babasının evine gitti.


Ümit G, evdeki eşi Sibel ile kayınvalidesi Eşe Fatma Yıldırım'a (55) av tüfeğiyle ateş etti.


Çevrede bulunanların silah seslerini duyması üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi.


Anne ile kızının cesetleri, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.


Jandarma ve polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlı, Körmolla mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:11 Kaynak: AA

Fatma Yıldırım , Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Kişiyi Öldüren Sanık Mahkemede "Pişmanım" Dedi Sevdiği Kızı Alamadığı İçin Beş Kişiyi Öldüren Katilin Yargılanmasına Başlanıldı

Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahminini Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Doğrultusunda Vatandaşa Ücretsi Bez Çanta Dağıtılmaya Başlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 21:05:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Eşini ve Kayınvalidesini Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]