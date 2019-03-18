Güncelleme - Eşinin Sevgilisi Olduğunu Öne Sürdüğü Kişiyi Öldürdü

Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde ayrı yaşadığı eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.
E.Ç. (46), Armutalan
Mahallesi Ayhanlar Caddesi'ndeki restoranda, ayrı yaşadığı eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Ünal Bozyiğit'i bıçaklayarak kaçtı.
Ağır yaralanan Bozyiğit, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.Ç'yi Barlar Sokağı
arkasındaki otoparkta yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.
Zanlı E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
E.Ç. hakkında eşi tarafından uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.