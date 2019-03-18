Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Eşinin Sevgilisi Olduğunu Öne Sürdüğü Kişiyi Öldürdü

Güncelleme - Eşinin Sevgilisi Olduğunu Öne Sürdüğü Kişiyi Öldürdü

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ayrı yaşadığı eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

Güncelleme - Eşinin Sevgilisi Olduğunu Öne Sürdüğü Kişiyi Öldürdü, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ayrı yaşadığı eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

E.Ç. (46), Armutalan Mahallesi Ayhanlar Caddesi'ndeki restoranda, ayrı yaşadığı eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Ünal Bozyiğit'i bıçaklayarak kaçtı.

Ağır yaralanan Bozyiğit, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.Ç'yi Barlar Sokağı arkasındaki otoparkta yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Zanlı E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

E.Ç. hakkında eşi tarafından uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:18 Kaynak: AA

Armutalan, Muğla, Marmaris, Güncel
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