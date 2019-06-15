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GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırı

3 saat önce

Eskişehir'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırı, System.String[]
Eskişehir'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Büyükdere Mahallesi Serpil Sokağı'nda Murat İlkay Özcan'ın (26) öldürülmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubelerine bağlı ekiplerin kentte düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan zanlılar, Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, "ateşli silahla kasten öldürme, genel güvenliği tehlikeye düşürme, darp, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet, memura mukavemet, hakaret ve mala zarar verme" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Bu kişilerden Ahmet Mete D. (21), İsa A. (21), Ömer A. (19), Kürşat Ö. (19) ve Gökhan U. (24) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Büşra E. (20) ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Eskişehir'de 13 Haziran akşamı 34 AL 6029 plakalı otomobilde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan sürücü Murat İlkay Özcan, tedavi altına alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:25 Kaynak: AA
İlkay Özcan, Eskişehir, Güncel
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