Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME -Eskişehir'de fuhuş operasyonu
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GÜNCELLEME -Eskişehir'de fuhuş operasyonu

19 dakika önce

Eskişehir'de fuhşa aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

GÜNCELLEME -Eskişehir'de fuhuş operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de fuhşa aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Nevzat A'nın (57) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:41 Kaynak: AA
Eskişehir, Güncel
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