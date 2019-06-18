GÜNCELLEME -Eskişehir'de fuhuş operasyonu
19 dakika önce
Eskişehir'de fuhşa aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:41 Kaynak: AA
'de fuhşa aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği
ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Nevzat A'nın (57) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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