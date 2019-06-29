GÜNCELLEME - Eskişehir'de sahte para operasyonu

Eskişehir'de piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddia edilen 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir'de piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddia edilen 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıları takibe aldı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan Fatih Y, Tahsin D, Yunus S, Ümit D. ile Ramazan A'nın ev ve araçlarında arama yapıldı. Adreslerde 918 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih Y. tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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