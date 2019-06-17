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GÜNCELLEME - Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

GÜNCELLEME - Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince özel harekat ekiplerinin desteğiyle dün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan A.B, G.Y, B.K, S.S, C.D. ile R.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayına getirildi.
Şüphelilerden B.K. ile S.S, savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucu tacirlerine yönelik, "Allah belasını versin bunların, kökü kurusun bunların." diye bağıran B.K'nin annesi Sariye K. fenalaştı.
Kadına olay yerindeki polislerin haber verdiği 112 Acil Servis ekibi müdahale etti.
Baba Cengiz K, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu B.K'nin 3 gündür gözaltında tutulduğunu belirterek, "Oğluma bu işi bulaştırdılar. Kendileri kenara çekildiler. Benim oğlum 3 gündür gözetim altında. Bunu yapanlar inşallah cezasını bulur. Ayrıca psikolojik tedavi görmesi gerek. Yarın onun mahkemesi var. Hastaneye yatırabilmek için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.
Zanlıların evlerinde narkotik köpeklerle yapılan aramada 147 sentetik uyuşturucu hap, 22,24 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 35,84 gram sentetik uyuşturucu, 3,94 gram esrar, 6 kök Hint keneviri, pompalı tüfek, 6 kartuş, hançer, 3 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 72 fişek ele geçirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:26 Kaynak: AA
Narkotik, Eskişehir, Güncel
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