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GÜNCELLEME - Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi

7 dakika önce

ADDİS Etiyopya'nın kuzeyindeki Amhara eyaletinde silahlı bir grubun yerel hükümeti devirmek için darbe girişiminde bulunduğu bildirildi.

GÜNCELLEME - Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi, System.String[]
ADDİS Etiyopya'nın kuzeyindeki Amhara eyaletinde silahlı bir grubun yerel hükümeti devirmek için darbe girişiminde bulunduğu bildirildi.
Etiyopya Başbakanlık Basın Ofisi Sekreteri Nigasu Tilahun, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Amhara'da yerel hükümeti hedef alan darbe girişiminin bastırıldığını söyledi.
Başbakan Abiy Ahmed de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, anayasaya aykırı olan girişimi kınadığını ve kalkışmanın bölgedeki barışa zarar vermeyi amaçladığını ifade etti.
AA muhabirinin bölgedeki yerel sakinlerden edindiği bilgiye göre, eyaletin başkenti Bahirdar'daki silah sesleri kesilirken gerginlik sürüyor.
Yerel sakinler, federal ordu mensuplarının caddelerde olduğunu ve halkın evlerine çekildiğini anlattı.
Girişimin arkasında kimlerin olduğu ve şehri şu anda kimin kontrol ettiği ise henüz netliğe kavuşmadı.
Yerel medya, çıkan çatışmada aralarında bazı yerel yöneticilerin de olduğu çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.
Addis Ababa'da güvenlik had safhada
Girişim sonrasında başkent Addis Ababa'daki güvenlik önlemleri ve araç kontrolleri artırıldı.
Addis Ababa Şehir Yönetimi, kentteki kamuya açık alanlarda tüm toplantı ve buluşmaları yasakladı.
Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nin idari yapısı, etnik kökenlere göre şekillendirilmiş 9 farklı eyaletten ve ayrıca Addis Ababa ve Dire Dawa gibi iki farklı özel şehir yönetiminden oluşuyor.
Oromo ve Amhara halkı, ülkenin en büyük etnik grupları olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede, nüfusun yaklaşık yüzde 35'ini Oromolar, yüzde 27'lik kısmını Amharalar oluşturuyor.
Son dönemde etnik milliyetçiliğin ve etnik çatışmaların artışa geçtiği ülkenin farklı eyaletlerinde çok sayıda silahlı milis grup bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:10 Kaynak: AA
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