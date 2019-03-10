Son Dakika Haberleri: Güncelleme- Etiyopya'da Yolcu Uçağı Düştü

Güncelleme- Etiyopya'da Yolcu Uçağı Düştü

1 saat önce

Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düştü.

Güncelleme- Etiyopya'da Yolcu Uçağı Düştü, System.String[]
Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düştü.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan kalkan ve Nairobi'ye giden Etiyopya Havayollarına ait bir uçağın düştüğü bildirildi.

Etiyopya Havayollarının açıklamasında, kalkıştan 6 dakika sonra düşen uçakta 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu, kazanın, Addis Ababa'nın 50 kilometre güneyinde Debre Zeit yakınında meydana geldiği belirtildi.

Devlete ait yayın kuruluşu EBC, uçakta 157 kişiden kurtulan olmadığını ve 33 milliyetten yolcu bulunduğunu duyurdu. Havayollarının sözcüsü de kurbanlar arasında 32 Kenya ve 17 Etiyopya vatandaşının bulunduğunu söyledi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmedkazada ve Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerinde bulundu.

Boeing 737-8 MAX tipi uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.

Devlete ait Etiyopya Havayollarının, Afrika'da en iyi havacılık şirketlerinden biri olduğu ifade ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:17 Kaynak: AA

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