GÜNCELLEME - Etkisiz hale getirilen teröristin "turuncu kategori"de yer aldığı belirlendi

Bitlis
'te 16 Haziran'da ölü ele geçirilen teröristin "turuncu kategoride" yer alan sözde Sason
sorumlusu "Eren Karker" kod adlı Ünal Dinar
olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 16 Haziran'da Bitlis İl Jandarma
Komutanlığınca Doğruyol köyü kırsalında ölü ele geçirilen terör örgütü mensubunun, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle "turuncu kategoride" yer alan Ünal Dinar olduğu belirlendi.
Dinar'ın, 2014'te Çeltikli-Bitlis yolunun kesilmesi ve Güvenlik Korucusu
Nihat Çaprak'ın kaçırılarak şehit edilmesi olayının faillerinden olduğu saptandı.
Öte yandan, Bitlis- Merkez
ilc¸e Yenice
ko¨yu¨ kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "S¸ehit J. Onb. Hakan IS¸IK 2019-60 Operasyonu"nda bir terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
2 el bombası, 2 kaleşnikof şarjör ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, merkeze bağlı Yolalan
beldesi kırsalında bir bölücü terör örgütü mensubunun arazide ölü olarak görüldüğü duyumu alınması üzerine 16 Haziran'da "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Volkan Yanık-66 Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Operasyon kapsamında icra edilen arama tarama faaliyetinde, bir bölücü terör örgütü mensubu üzerindeki (2 el bombası, 2 kaleşnikof şarjör ve çeşitli örgütsel doküman) malzemeleri ile ölü ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Kısım Amirliğince yapılan parmak izi incelemesinin ardından söz konusu örgüt mensubunun, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride (600 bin lira ödüllü) bulunan sözde Batman/Sason alan sorumlusu Eren Kerker kod adlı Ünal Dindar olduğu olduğu tespit edilmiştir."
Açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, merkeze bağlı Kayadağ köyleri kırsalında faaliyet gösterdiği tahmin edilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla 16 Haziran'dan itibaren "Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Işık
2019-60 Operasyonu" gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Devam eden operasyon kapsamında, 17 Haziran'da saat 21.45 sıralarında pusu dinleme ve keşif gözetleme faaliyeti icra eden unsurlarımızın inisiyatifinde, Kayadağ köyü kırsalında bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla temas sağlanmış ve çıkan çatışmada bir terörist etkisiz etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinde kaleşnikof tüfek ve mühimmatı, el bombası ile çeşitli örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölgede keşif gözetleme ve pusu faaliyeti devam etmektedir."
Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde teröristlerle kararlılıkla mücadele edeceği vurgulandı.