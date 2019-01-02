Güncelleme - Eylem Hazırlığındaki 2 Deaş'lı Yakalandı
1 saat önce
Kayseri'de, yılbaşında eylem planladıkları ve DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Kayseri
'de, yılbaşında eylem planladıkları ve DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Fransa
'dan Türkiye
'ye gelen ve Kayseri'de yılbaşı etkinliklerinde eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen terör örgütü DEAŞ üyesi Murat Yerlikaya ile birlikte yaşadığı Fas
uyruklu Nadia N'yi gözaltına aldı.
Zanlıların ikametinde elde edilen dijital materyallerde, örgütsel fotoğraflar bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanıp nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan Yerlikaya tutuklandı, Nadia N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:30 Kaynak: AA
Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı
Bursaspor'un Genç Oyuncusu Umut Meraş'a Fransa'nın Lille Takımı Talip Oldu
Son Dakika! Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı
Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı