Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Eylem Hazırlığındaki 2 Deaş'lı Yakalandı

Güncelleme - Eylem Hazırlığındaki 2 Deaş'lı Yakalandı

1 saat önce

Kayseri'de, yılbaşında eylem planladıkları ve DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Güncelleme - Eylem Hazırlığındaki 2 Deaş'lı Yakalandı, System.String[]
Kayseri'de, yılbaşında eylem planladıkları ve DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve Kayseri'de yılbaşı etkinliklerinde eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen terör örgütü DEAŞ üyesi Murat Yerlikaya ile birlikte yaşadığı Fas uyruklu Nadia N'yi gözaltına aldı.


Zanlıların ikametinde elde edilen dijital materyallerde, örgütsel fotoğraflar bulundu.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.


Savcılık sorgusu tamamlanıp nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan Yerlikaya tutuklandı, Nadia N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:30 Kaynak: AA

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