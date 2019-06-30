Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Eyüpsultan'da orman yangını
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GÜNCELLEME - Eyüpsultan'da orman yangını

1 saat önce

Eyüpsultan Hasdal Askeri Kışlası'nın yan tarafındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

GÜNCELLEME - Eyüpsultan'da orman yangını, System.String[]
Eyüpsultan Hasdal Askeri Kışlası'nın yan tarafındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hasdal'daki askeri kışlanın atış poligonu yanındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri ile itfaiye görevlilerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:40 Kaynak: AA
İtfaiye, Hasdal, Güncel
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