Güncelleme - Fatih'te Bina Çöktü
1 saat önce
Fatih'te boş olduğu belirtilen 3 katlı ahşap bina çöktü.
Fatih
'te boş olduğu belirtilen 3 katlı ahşap bina çöktü.
Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta 3 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Boş olduğu belirtilen binanın yola doğru çökmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu
Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul
Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta bulunan, daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap, metruk bina çökmüştür. İtfaiye
ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:38 Kaynak: AA
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