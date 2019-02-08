Güncelleme - Fetö Bahanesiyle Dolandırıcılık Yaptığı Öne Sürülen Mübaşir Tutuklandı
1 saat önce
Batman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan mübaşir tutuklandı.
Batman
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan mübaşir tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Batman Adliyesinde bir mübaşirin, kamu kurumlarında görevli memurlara "adlarının FETÖ/PDY dosyalarında yer aldığını" belirterek, bunu silmek için para istediği ihbarı üzerine harekete geçti.
Jandarma ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında, mübaşir C.T'yi bir memurdan para aldığı sırada yakaladı.
Gözaltına alınan C.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
C.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:37 Kaynak: AA
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