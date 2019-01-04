Güncelleme - Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Operasyon
1 saat önce
Kayseri merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 8 kişi yakalandı.
Kayseri
merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 8 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, örgütün "mahrem imamları" tarafından bakkal ve büfelerdeki ankesörlü telefonlardan ardışık aranan, askeri okullardan ilişiği kesilen öğrencilere yönelik operasyon başlattı.
Haklarında yakalama kararı verilen 8 şüpheliye yönelik Kayseri merkezli İstanbul
ve Denizli
'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda O.F.A, Y.D, A.G, T.T. E.G.Ü.B. F.Ç. ve A.C. yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:07 Kaynak: AA
Hakan Şükür'ün Babası Selmet Şükür'e FETÖ Üyeliğinden 15 Yıla Kadar Hapis İstendi
Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Mahalle Sakinleri İsyan Etti
Kuzey Irak'tan Acı Haber Geldi: 1 Askerimiz Şehit Oldu
Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı