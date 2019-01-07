Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

Güncelleme - Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

1 saat önce

Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Güncelleme - Fetö'nün
Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kayseri, İstanbul ve Denizli'de örgütün "mahrem imam yapılanmasına" yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Savcılık sorgusu tamamlanıp mahkemeye gönderilen zanlılardan A.G, Y.D, O.F.A. ve U.K. tutuklandı, F.Ş, E.G, Ü.B, A.K. ve T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında örgütün "mahrem imamları" tarafından bakkal ve büfelerdeki ankesörlü telefonlardan ardışık aranan, askeri okullardan ilişiği kesilen öğrencilere yönelik 4 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:03 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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