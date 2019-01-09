Güncelleme - Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon
2 saat önce
Kayseri merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 34 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.
Kayseri
merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki (TSK
) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 34 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince 34 askeri personelin bakkal ve büfe gibi yerlerden sabit telefon numaralarıyla arandığı tespit edildi.
Örgütün mahrem asker yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından arandıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için Kayseri'nin yanı sıra Hakkari
, Kars
, Ağrı
, Şırnak
, Batman
, Tunceli
, Çanakkale
, Bursa
, Eskişehir
, İzmir
, Konya
, Antalya
, Ankara
, Kırıkkale
, Şanlıurfa
, Hatay
, Samsun
ve Sivas
'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:52 Kaynak: AA
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