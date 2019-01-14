Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

Güncelleme - Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

1 saat önce

Kayseri merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, adliyeye sevk edilen 14 kişiden 10'u tutuklandı.

Güncelleme - Fetö'nün
Kayseri merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, adliyeye sevk edilen 14 kişiden 10'u tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün mahrem asker yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar doğrultusunda, FETÖ'nün "mahrem imamları" tarafından arandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 zanlıdan 14'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan E.M, C.C, A.M.E, I.Ç, I.Ş, Ö.K, S.G, Y.A, F.K. ve M.B.K. mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 12 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.


Soruşturma kapsamında bakkal ve büfe gibi yerlerden sabit telefon numaralarıyla arandıkları tespit edilen 34 askeri personelden 21'i muvazzaf, 3'ü meslekten ihraç, biri açıkta ve biri emekli astsubay olmak üzere 26'sı, Kayseri, Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:39 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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