Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

Güncelleme - Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

1 saat önce

Kayseri merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 5'i daha tutuklandı.

Güncelleme - Fetö'nün
Kayseri merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 5'i daha tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün mahrem asker yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalarda, FETÖ'nün "mahrem imamları"nca telefonla arandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 zanlıdan 11'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan S.A.E, C.Y, H.K, Y.S. ve İ.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir zanlının emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Firarilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında bakkal ve büfe gibi yerlerden sabit telefon numaralarıyla arandıkları tespit edilen 34 askeri personelden 21'i muvazzaf, 3'ü meslekten ihraç, biri açıkta ve biri emekli astsubay olmak üzere 26'sı, Kayseri, Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmış. Dün adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 10'u tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:44 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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