Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Güncelleme - Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik Operasyon

2 saat önce

Konya merkezli 32 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

Güncelleme - Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik Operasyon, System.String[]
Konya merkezli 32 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bunlara mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 50 zanlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelilerden, 15'inin muvazzaf, 35'inin ise daha önce görevlerinde ihraç edilmiş asker olduğu öğrenildi.

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 32 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 12'si gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:15 Kaynak: AA

Konya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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