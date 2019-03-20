Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon

Güncelleme - Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon

16 dakika önce

Kayseri merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Güncelleme - Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
Kayseri merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 53 askeri personelin kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle örgütün "mahrem imam"ları tarafından arandığı belirlendi.


Bunlardan 17'si hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 22'si muvazzaf, 10'u askeri okullardan ilişiği kesilen ve 4'ü emekli/ihraç askeri personel için Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Kayseri merkezli Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:38 Kaynak: AA

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