Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Güncelleme - Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik Operasyon

1 saat önce

Kayseri merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda, adileye sevk edilen 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Güncelleme - Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik Operasyon, System.String[]
Kayseri merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda, adileye sevk edilen 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları"yla kontörlü telefonlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle irtibat kurdukları belirlenen askeri personele yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 14'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 14 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.A.B, O.S, M.A.K, L.Y. ve C.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. D.K, M.K, H.K, R.M, A.P, S.Y.G, Y.A, A.D. ve İ.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 17'si hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı tespit edilmişti. 22'si muvazzaf, 10'u askeri okullarla ilişiği kesilen ve 4'ü emekli/ihraç olmak üzere 36 askeri personelin yakalanması için 20 Mart'ta Kayseri, Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatılmış, 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan 7'si emniyetten serbest bırakılmıştı. Adliyeye sevk edilen 14 kişiden 10'u tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Öte yandan, firari M.Ö'nün yakalandığı ve ifadesinin alınmasının ardından, emniyetten serbest bırakıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:26 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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