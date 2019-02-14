Güncelleme - Fetö'nün Doktor ve Akademisyen Yapılanmasına Operasyon
1 saat önce
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda, 6 doktor gözaltına alındı.
Sivas
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda, 6 doktor gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince Sivas, Denizli
, Malatya
, Yozgat
ve Uşak
'ta düzenlenen operasyonlarda doktor, B.K, A.I, E.C.Y, O.K, Y.Ö. ve R.T. gözaltına alındı.
Sivas'a getirilen şüphelilerden B.K, E.C.Y. ve O.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 3 zanlının emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:15 Kaynak: AA
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