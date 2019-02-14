Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Fetö'nün Doktor ve Akademisyen Yapılanmasına Operasyon

Güncelleme - Fetö'nün Doktor ve Akademisyen Yapılanmasına Operasyon

1 saat önce

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda, 6 doktor gözaltına alındı.

Güncelleme - Fetö'nün Doktor ve Akademisyen Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda, 6 doktor gözaltına alındı.


Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Denizli, Malatya, Yozgat ve Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda doktor, B.K, A.I, E.C.Y, O.K, Y.Ö. ve R.T. gözaltına alındı.


Sivas'a getirilen şüphelilerden B.K, E.C.Y. ve O.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 3 zanlının emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:15 Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sivas, Güncel
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