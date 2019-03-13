Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Fetö'nün Doktor ve Akademisyen Yapılanmasına Operasyon

Güncelleme - Fetö'nün Doktor ve Akademisyen Yapılanmasına Operasyon

16 dakika önce

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Güncelleme - Fetö'nün Doktor ve Akademisyen Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.


Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Ankara, Mardin ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7'si doktor, 3'ü akademisyen 10 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları, yapılan ByLock çözümlemeleri neticesinde görüşmelerde isimlerinin yer aldığı ve daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin ifadelerinde adlarının geçtiği tespit edildi.


Sivas'a getirilen şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan doktorlar A.D, H.Y, A.Ş.Ç, S.B, İ.A, Ü.Y. ve M.Y. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.D, H.Y, A.Ş.Ç. ve S.B. tutuklandı, İ.A, Ü.Y. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki 3 zanlının işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:45 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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