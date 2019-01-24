Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Fetö'nün "Mahrem İmamı" Balıkesir'de Yakalandı

Güncelleme - Fetö'nün "Mahrem İmamı" Balıkesir'de Yakalandı

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Beytepe Jandarma Okulu mahrem imamı", Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalandı.

Güncelleme - Fetö'nün
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Beytepe Jandarma Okulu mahrem imamı", Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Sefa Çamlık Mahallesi'nde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında arama kararı bulunan, Türk Standartları Enstitüsünde şube müdürüyken ihraç edildiği ve FETÖ'nün "Beytepe Jandarma Okulu mahrem imamı" olduğu öğrenilen A.U'yu yakaladı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvalık Adliyesine sevk edilen A.U. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, A.U'nun Ayvalık'a deniz yolu ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma amacıyla gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekiplerin, gerekli bağlantıların tespiti ve deşifresine yönelik geniş kapsamlı çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:54 Kaynak: AA

Ayvalık, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şiddetli Yağış Ayvalık'ı Venedik'e Çevirdi 24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor

AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'nun Karvizitine İnceleme Başlatıldı Son Dakika! ABD, Venezuela'daki Krizi Görüşmek İçin BM'yi Acil Toplantıya Çağırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 22:13:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Fetö'nün "Mahrem İmamı" Balıkesir'de Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]