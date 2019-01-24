Güncelleme - Fetö'nün "Mahrem İmamı" Balıkesir'de Yakalandı
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Beytepe Jandarma Okulu mahrem imamı", Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Beytepe Jandarma
Okulu mahrem imamı", Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Sefa Çamlık
Mahallesi'nde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Ankara
23. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında arama kararı bulunan, Türk Standartları Enstitüsünde şube müdürüyken ihraç edildiği ve FETÖ'nün "Beytepe Jandarma Okulu mahrem imamı" olduğu öğrenilen A.U'yu yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvalık Adliyesine sevk edilen A.U. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, A.U'nun Ayvalık'a deniz yolu ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma amacıyla gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekiplerin, gerekli bağlantıların tespiti ve deşifresine yönelik geniş kapsamlı çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:54 Kaynak: AA
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