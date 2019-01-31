Güncelleme - Fetö'nün Sözde "Polis İmamı" Hücre Evinde Yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün sözde "polis imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün sözde "polis imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün sözde "polis imamı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan E.C'nin, Ereğli ilçesinde bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.





Ekipler yaptıkları incelemede, şüphelinin Sarı Korkmaz Mahallesi'ndeki hücre evinde saklandığını belirledi.





Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan E.C, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Şüphelinin işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.





Karayolları Genel Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan E.C'nin, ihraç edildiği belirtildi.

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