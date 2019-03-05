Güncelleme - Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon

İzmir merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından periyodik olarak arandıkları tespit edilen 33 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından periyodik olarak arandıkları tespit edilen 33 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında 3 albay, 1 binbaşı, 2 kara pilot yüzbaşı olmak üzere 22'si aktif görev yapan 37 askeri personelin, "mahrem imamlar" tarafından ardışık arama yöntemiyle arandığı tespit edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, gözaltı kararının çıkarılmasının ardından 15 ilde düzenlediği operasyonda, zanlılardan 33'ünü yakaladı.



Firari 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim

Son Dakika! Zeytin Dalı Sınır Kapısı Haftaya Açılıyor

Bakan Soylu telefonuna gelen Kobani fotoğrafının detaylarını anlattı

Dev Turna Balığını Gören Vatandaşlar Fotoğraf Çektirmek İçin Birbiriyle Yarıştı