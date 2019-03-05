Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon

Güncelleme - Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon

29 dakika önce

İzmir merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından periyodik olarak arandıkları tespit edilen 33 şüpheli gözaltına alındı.

Güncelleme - Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
İzmir merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından periyodik olarak arandıkları tespit edilen 33 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında 3 albay, 1 binbaşı, 2 kara pilot yüzbaşı olmak üzere 22'si aktif görev yapan 37 askeri personelin, "mahrem imamlar" tarafından ardışık arama yöntemiyle arandığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, gözaltı kararının çıkarılmasının ardından 15 ilde düzenlediği operasyonda, zanlılardan 33'ünü yakaladı.

Firari 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:45 Kaynak: AA

İzmir, TSK, Güncel
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