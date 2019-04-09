Güncelleme - Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon
20 dakika önce
İzmir merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, muvazzafların da aralarında yer aldığı 41 zanlıdan 35'i yakalandı.
İzmir
merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) yapılanmasına yönelik soruşturmada, muvazzafların da aralarında yer aldığı 41 zanlıdan 35'i yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen 29'u muvazzaf 41 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, İzmir, İstanbul
, Ankara
, Adana
, Eskişehir
, Balıkesir
, Kocaeli
, Konya
, Kayseri
, Erzurum
, Ardahan
, Manisa
ve Aydın
'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 35 zanlı yakalandı.
Firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:56 Kaynak: AA
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