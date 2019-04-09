Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon

Güncelleme - Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon

20 dakika önce

İzmir merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, muvazzafların da aralarında yer aldığı 41 zanlıdan 35'i yakalandı.

Güncelleme - Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
İzmir merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, muvazzafların da aralarında yer aldığı 41 zanlıdan 35'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen 29'u muvazzaf 41 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Eskişehir, Balıkesir, Kocaeli, Konya, Kayseri, Erzurum, Ardahan, Manisa ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 35 zanlı yakalandı.

Firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:56 Kaynak: AA

İzmir, TSK, Güncel
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