Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Güncelleme - Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon

29 dakika önce

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 30 kişi hakkında yakalama kararı verildi, 9 ildeki operasyonlarla şüphelilerden 25'i gözaltına alındı.

Güncelleme - Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon, System.String[]
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 30 kişi hakkında yakalama kararı verildi, 9 ildeki operasyonlarla şüphelilerden 25'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen 3'ü ihraç askeri öğrenci, 2'si emekli, diğerleri ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında görevli 30 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İzmir merkezli Ankara, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Siirt, Konya ve Sivas'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Gözaltındaki muvazzaf üsteğmen S.K'nin örgütün 10 mahrem imamıyla irtibatlı olduğu, muvazzaf yüzbaşı T.T'nin ise 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgütün haberleşme programı "Falcon"u kullandığı belirtildi.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:47 Kaynak: AA

İzmir, TSK, Güncel
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