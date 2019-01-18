Güncelleme - Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon

İzmir'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 zanlı gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen, aralarında çoğu emekli, meslekten ihraç edilen ve muvazzaf askerler ile 4 mahrem imamın da bulunduğu 72 zanlı hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İzmir merkezli Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Samsun, Zonguldak, Konya, Adıyaman, Diyarbakır, Muğla, Burdur, Eskişehir, Kütahya ve Manisa'da düzenlendiği eş zamanlı operasyonda 53 zanlıyı yakaladı.



Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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