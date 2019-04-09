Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Gaziantep Merkezli Operasyon

Güncelleme - Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Gaziantep Merkezli Operasyon

1 saat önce

Gaziantep merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 22'si yakalandı.

Güncelleme - Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Gaziantep Merkezli Operasyon, System.String[]
Gaziantep merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 22'si yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, zanlıların yakalanması için aralarında İstanbul, Ankara ve Adana'nın da bulunduğu 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, zanlılardan 22'si gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:02 Kaynak: AA

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