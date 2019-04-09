Güncelleme - Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Gaziantep Merkezli Operasyon
1 saat önce
Gaziantep merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 22'si yakalandı.
Gaziantep
merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 22'si yakalandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, zanlıların yakalanması için aralarında İstanbul
, Ankara
ve Adana
'nın da bulunduğu 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonda, zanlılardan 22'si gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:02 Kaynak: AA
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı
Gaziantep'te Belediye Otobüsü Devrildi: 19 Yaralı
Son Dakika! AK Partili Yavuz: İstanbul'da Seçimin Yenilenmesini İsteyeceğiz
Son Dakika! İstanbul Krizi Büyüyor! AK Parti Resti Çekti: 51 Sandığı Saymanın Anlamı Yok