Güncelleme - Fetö Şüphelileri Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı
51 dakika önce
Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeyken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeyken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa gişeler mevkisinde M.E'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde, örgüte üyelik oldukları iddiasıyla haklarında arama kaydı bulunan C.G ve eşi F.G ile sürücü M.E gözaltına alındı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen şüphelilerden C.G ve eşi F.G tutuklandı. Sürücü M.E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:05 Kaynak: AA
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