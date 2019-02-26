Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Fetö Şüphelilerini Yurt Dışına Kaçıran Şebekeye Operasyon

Güncelleme - Fetö Şüphelilerini Yurt Dışına Kaçıran Şebekeye Operasyon

1 saat önce

Kocaeli merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Güncelleme - Fetö Şüphelilerini Yurt Dışına Kaçıran Şebekeye Operasyon, System.String[]
Kocaeli merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik çalışma kapsamında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kocaeli merkezli, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 kişi yakalandı.

Haklarında "FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği" suçundan yakalama emri bulunduğu belirlenen şüphelilerin, örgütte sözde "üst düzey yönetici" konumunda olan ve örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer alan kişilerin, aileleriyle yasa dışı yollardan yurt dışına geçişlerini sağladıkları tespit edildi.

Yasa dışı olarak kentte dershanecilik yaptığı anlaşılan H.B, M.B, M.M, F.B.D, S.D, İ.K ve H.İ.N'in ikametlerinde yapılan aramalarda, örgüte ait olduğu değerlendirilen yüksek miktarda para, dijital materyal, örgütsel doküman ve kitap ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:49 Kaynak: AA

Kocaeli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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