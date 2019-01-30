Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Fetö Üyesi, Üniversite Sınavında Çıkacak Soruları Vermiş

Güncelleme - Fetö Üyesi, Üniversite Sınavında Çıkacak Soruları Vermiş

1 saat önce

Samsun'da, FETÖ/PDY üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen ve örgüt mensubu öğrencilere, üniversite sınavında çıkacak soruları verdiği ortaya çıkınca yeniden gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

Güncelleme - Fetö Üyesi, Üniversite Sınavında Çıkacak Soruları Vermiş, System.String[]
Samsun'da, FETÖ/PDY üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen ve örgüt mensubu öğrencilere, üniversite sınavında çıkacak soruları verdiği ortaya çıkınca yeniden gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün mahrem asker yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan askerlerin ifadeleri doğrultusunda, Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesince tutuksuz yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Ahmet Öner'in, üniversite sınavında çıkacak soruları örgüt mensubu öğrencilere verdiği belirlendi.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda örgütün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde "mahrem abilik" yaptığı öne sürülen Öner'i gözaltına aldı.


Şüphelinin okul veya dershanelerden seçilen öğrencileri örgütün amaç ve çıkarları doğrultusunda yetiştirdiği, kod isim vererek askeri okullara yerleştirdiği, deşifre olmamaları için ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat sağladığı öne sürüldü.


Darbe girişiminde örgütün talimatları doğrultusunda hareket edecek mahrem askerlerin yetiştirilmesine katkı sağladığı iddia edilen şüphelinin, yapılan üst aramasında ele geçirilen cep telefonunun şifresini örgütsel bir tavır sergileyerek vermediği ve telefonun incelenmesine mani olmaya çalıştığı iddia edildi.


Zanlının cep telefonunda yapılan incelemede, daha önce ABD'de hizmet veren "TorGuard" isimli uygulama üzerinden internete bağlandığı, telefonundaki mesaj ve dokümanları ise şifrelediği anlaşıldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öner, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "Kamu ve kuruluşlarına yönelik dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

Öner'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 5 ay 12 gün hapis cezasına çarptırılan ve örgütün "Samsun bölge öğrenci sorumluluğu"nu üstlendiği iddia edilen Ragibe Öner'in eşi olduğu öğrenildi.


Öte yandan Öner'in, aldığı cezayı Samsun Bölge Adliye Mahkemesine taşıdığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:34 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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