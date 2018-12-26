Güncelleme - Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Konya merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 23 muvazzaftan 15'i gözaltına alındı.

Konya merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 23 muvazzaftan 15'i gözaltına alındı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem abileri" tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23 muvazzaf hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Şüpheliler arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları'nda görevli hava pilot yüzbaşı A.O.A'nın da bulunduğu öğrenildi.



Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 11 ilde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında Türk Yıldızları pilotu yüzbaşı A.O.A'nın da bulunduğu 15 zanlı gözaltına alındı.



Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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